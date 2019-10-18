РУСАДА повторно дисквалифицировало боксеров Токарчук и Дашаева

ТАСС, 18 октября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило боксеров Алену Токарчук и Ислама Дашаева за участие в региональных соревнованиях в 2018 году во время дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Четырехлетняя дисквалификация Дашаева отсчитывалась с 7 марта 2017 года, двухлетняя дисквалификация Токарчук - с 28 ноября 2017 года. В июле стало известно, что спортсмены участвовали в региональных соревнованиях в 2018 году. РУСАДА позднее завело два дела по данному факту.

В итоге Токарчук повторно дисквалифицирована на два года начиная с 28 ноября 2019 года. Дашаев отстранен на четыре года, его новый срок дисквалификации будет отсчитываться с 7 марта 2021 года.