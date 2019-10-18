Чемпион мира по боксу Ковалев не планирует завершать карьеру в ближайшие два года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев не намерен завершать карьеру в ближайшие два года. Об этом заявил сам спортсмен, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба организации Main Events.

"Я настроен на будущую карьеру в боксе, - сказал Ковалев. - Я хотел бы провести в боксе еще два замечательных года. Я могу легко драться, потому что сейчас у меня отличная команда и замечательные тренеры, такие как Бадди Макгирт и Тедди Круз, которые действительно помогают мне. Прямо сейчас у меня очень большая мотивация, чтобы одержать победу над Альваресом, потому что после этой победы у меня появится больше возможностей".

Бой между 36-летним Ковалевым и 29-летним мексиканцем Саулем Альваресом пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе. Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру он побеждал таких боксеров, как Мигель Котто, Хулио Сесар Чавес, Шейн Мосли, Дэниэл Джейкобс, Геннадий Головкин, единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.