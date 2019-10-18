Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Стоимость билета на футбольный матч Сан-Марино - Россия составит 2340 рублей

Игра состоится 19 ноября на стадионе "Серравалле" в Сан-Марино,

ТАСС, 18 октября. Стоимость билета на матч между сборными Сан-Марино и России в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года по футболу составит 2340 рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что продажа всех билетов для российских болельщиков будет осуществляться по единой цене.

Матч состоится 19 ноября на стадионе "Серравалле" в Сан-Марино, начало встречи - 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российские футболисты разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0. 16 ноября россияне сыграют на стадионе в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. 

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Россияне занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
"ВТБ Кубок Кремля"
Тарпищев: Медведев снялся с турнира АТР в Вене, чтобы избежать психологической усталости
Президент Федерации тенниса России рассказал, что спортсмен прошел в Москве медицинское обследование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС