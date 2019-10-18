Стоимость билета на футбольный матч Сан-Марино - Россия составит 2340 рублей

ТАСС, 18 октября. Стоимость билета на матч между сборными Сан-Марино и России в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года по футболу составит 2340 рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что продажа всех билетов для российских болельщиков будет осуществляться по единой цене.

Матч состоится 19 ноября на стадионе "Серравалле" в Сан-Марино, начало встречи - 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российские футболисты разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0. 16 ноября россияне сыграют на стадионе в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Россияне занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).