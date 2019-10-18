В Ингушетии 19 октября пройдет республиканский чемпионат по стрельбе из лука

МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Республиканский чемпионат по стрельбе из лука среди юниоров и взрослых проведут в Сунженском районе Ингушетии 19 октября, в нем примут участие порядка 100 человек, рассказал ТАСС секретарь турнира Ахмед Булгучев.

"В субботу, 19 октября, мы проведем республиканский чемпионат по стрельбе из лука среди взрослых и юниоров (дети до 14 лет). Всего ожидаем до 100 участников разных возрастов, победители турнира получат грамоты, кубки и медали. Чемпионат проводится нами для привлечения молодежи к здоровому образу жизни, к занятию спортом, популяризации этого нового для нас вида спорта, а еще это полезное и приятное времяпровождение", - сказал Булгучев.

По его словам, турнир организован при поддержке федерации стрельбы из лука республики и мэрии Сунжи. Организаторы намерены провести ряд подобных чемпионатов в разных городах республики.

"Соревноваться взрослые участники турнира будут по двум видам стрельбы: с классическим луком с дистанцией стрельбы в 18 метров с прицелом, с любым луком, кроме блочного, с дистанцией в 30 метров уже без прицела. А дети до 14 лет будут стрелять с дистанции в 10 метров без прицела. Предыдущий чемпионат мы провели в Магасе, в нем принимали участие около 50 человек разных возрастов, такие же турниры мы будем проводить и далее", - добавил собеседник агентства.