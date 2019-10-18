РУСАДА с начала года проверило на допинг 791 российского легкоатлета

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по сентябрь 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, за первые девять месяцев было протестирован 791 отечественный легкоатлет.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (231). Также были проверены 155 пловцов, 154 лыжника и 100 биатлонистов.

В сентябре число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на 25 человек.

Представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. По десять раз были проверены на допинг бегуны Александра Гуляева, Анастасия Шукшина и Сергей Дубровский, по девять - бегуны Владимир Никитин и Валентин Смирнов, а также ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.