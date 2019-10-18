ФК "Краснодар" в течение трех лет сформирует финансовую базу для школы

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Футбольный "Краснодар" намерен в течение трех лет сформировать финансовую базу для полноценного функционирования школы клуба. Об этом на форуме "Дело за малым" заявил президент "Краснодара" Сергей Галицкий.

"Что касается футбольного клуба, больше фокусируемся на школе, сейчас, наверное, как предприниматели, мы можем помогать только финансово всему этому развитию, - сказал Галицкий. - В течение трех лет мы сформируем фундамент в школе, чтобы она могла существовать без меня. В нашей школе занимается около 12 тыс. мальчишек и еще 300 - в академии. Это должно иметь фундамент, чтобы двигаться дальше независимо от того, что в моей жизни произойдет, чтобы через три года существовать без чьего-либо участия".

В феврале 2018 года владелец и основатель сети "Магнит" Галицкий продал ВТБ 29,1% акций сети за 138 млрд руб. Сделка облагается НДФЛ, налоговые поступления делят между собой региональный и муниципальный бюджеты. Штаб-квартира компании находится в Краснодарском крае, где прописан Галицкий, таким образом, весь НДФЛ останется в регионе. "Магнит" является вторым по размеру выручки игроком российской продуктовой розницы (продажи свыше 1 трлн руб. в год) и первым по числу магазинов (около 16 тыс.).

Бизнес-форум "Дело за малым", участниками которого являются более 27 тыс. человек из 68 регионов России и пяти стран мира, стартовал в Краснодаре в пятницу, он будет проходить в течение двух дней. По данным оргкомитета форума, спикерами мероприятия станут порядка 200 человек, это представители российского и мирового бизнеса, государственные деятели, общественники. Главным событием форума станет телемост с главой SpaceX американским миллиардером Илоном Маском.