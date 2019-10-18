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Футбол в Италии

Футбольный клуб "Палермо" признан банкротом

Сын бывшего владельца итальянского клуба Маурицио Дзампарини, предложил выплатить €10 млн долгов, но этого оказалось недостаточно

ТАСС, 18 октября. Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб "Палермо". Об этом в пятницу сообщила газета Corriere dello Sport.

По данным издания, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца "Палермо" Маурицио Дзампарини, предложил выплатить €10 млн долгов, но этого оказалось недостаточно.

"Палермо" был создан в 1900 году. В 1986 году команда была расформирована, а через год снова начала свое существование. "Палермо" является трехкратным финалистом Кубка Италии, также клуб становился пятикратным победителем серии В (вторая по силе лига Италии), один раз - победителем серии С. Высшие достижения команды в серии А (высшая лига) - пятое место в сезонах 2005/06, 2006/07 и 2009/10. Всего команда провела в высшем дивизионе 24 сезона, 44 сезона - в серии B, 33 - в серии С.

В сезоне-2018/19 "Палермо" занял третье место в серии В, но потерял 20 очков из-за финансовых нарушений, а затем был исключен из лиги. 12 июля Федерация футбола Италии лишила клуб профессионального статуса. Летом нынешнего года была создана новая команда "Палермо", которая выступает в серии D (группа I).

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