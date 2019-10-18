Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Спартак" определит капитана команды на матч с "Рубином" в день игры

Капитаном и вице-капитаном команды в нынешнем сезоне являются защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин соответственно

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" на матч 13-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" будет определен в день игры - 19 октября. Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

На эту тему
Тедеско: футболисты "Спартака" готовы к совместной работе и нововведениям

Капитаном и вице-капитаном команды в сезоне-2019/20 являются защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин соответственно. Первый пропустит встречу против "Рубина" из-за дисквалификации, второй восстанавливается от травмы, полученной в начале октября на тренировке.

"Насчет капитанства решим завтра, учитывая, что Джикии и Зобнина не будет, есть несколько кандидатур, - сказал Тедеско. - Завтра мы уже решим, кто наденет капитанскую повязку".

Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября; контракт между московским клубом и 34-летним немецким специалистом рассчитан до 31 мая 2021 года. Предыдущим главным тренером команды был Олег Кононов, он покинул пост 29 сентября после поражения от "Оренбурга" (1:2) в домашнем матче чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов, при нем красно-белые 6 октября на выезде проиграли "Краснодару" (1:2). Для команды это поражение стало пятым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 19 октября, начало - 16:30 мск. После 12 матчей "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Кубок мира по регби
Тренер сборной России по регби высказался против натурализации
Лин Джонс считает, что нужно продолжать воспитывать игроков внутри страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС