ФК "Спартак" определит капитана команды на матч с "Рубином" в день игры

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" на матч 13-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" будет определен в день игры - 19 октября. Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Капитаном и вице-капитаном команды в сезоне-2019/20 являются защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин соответственно. Первый пропустит встречу против "Рубина" из-за дисквалификации, второй восстанавливается от травмы, полученной в начале октября на тренировке.

"Насчет капитанства решим завтра, учитывая, что Джикии и Зобнина не будет, есть несколько кандидатур, - сказал Тедеско. - Завтра мы уже решим, кто наденет капитанскую повязку".

Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября; контракт между московским клубом и 34-летним немецким специалистом рассчитан до 31 мая 2021 года. Предыдущим главным тренером команды был Олег Кононов, он покинул пост 29 сентября после поражения от "Оренбурга" (1:2) в домашнем матче чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов, при нем красно-белые 6 октября на выезде проиграли "Краснодару" (1:2). Для команды это поражение стало пятым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 19 октября, начало - 16:30 мск. После 12 матчей "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.