Биатлонисты сборной России получили экипировку на новый сезон

МЮНХЕН, 18 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонисты российской национальной команды получили экипировку для выступлений в новом сезоне. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков.

Выдача комплектов, необходимых для выступления в зимнем сезоне, состоялась на тренировочном сборе в австрийском Рамзау, который завершился 18 октября.

Как отметил Голиков, экипировку получили все биатлонисты, находящиеся на централизованной подготовке, за исключением трехкратного призера чемпионатов мира Александра Логинова, который пропускал сбор по причине рождения в его семье ребенка.

Именно Логинов в августе обращал внимание на отсутствие всех наименований экипировки для выступления в летнем и зимнем сезонах. Их второй год подряд для российских биатлонистов изготавливает компания KV+.

Старт зимнему сезону будет дан в конце ноября.