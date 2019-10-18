Фазель: IIHF пока не имеет информации от НХЛ по допингу, который принимал Зыков

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) пока не получала информацию от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу запрещенного препарата, в употреблении которого был уличен форвард "Вегаса" Валентин Зыков. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В четверг НХЛ объявила, что 24-летний Зыков отстранен на 20 матчей за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. По словам президента по хоккейным операциям "Вегаса" Джорджа Макфи, хоккеист принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет. "Вегас" выступил с заявлением, в котором сказано, что Зыков осознанно принимал препарат, не уведомив об этом клуб.

"НХЛ действует по своим правилам и юрисдикции, наказание - это их решение. Мы пока не получили информации от НХЛ, какое вещество он принимал, - сказал Фазель. - Пока мы не обладаем никакой информацией, ничего делать мы просто не можем. Конечно, наша реакция еще будет зависеть от того, что еще скажет WADA (Всемирное антидопинговое агентство, - прим. ТАСС)".

В текущем сезоне Зыков провел за "Вегас" семь матчей, в которых сделал две результативные передачи. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.