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Футбол в России

Футболист "Рубина" Ташаев не сыграет со "Спартаком" из-за условий арендного соглашения

Права на игрока принадлежат московскому клубу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Александр Ташаев, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", пропустит матч 13-го тура чемпионата России между этими командами по условиям арендного соглашения. Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Матч между "Спартаком" и "Рубином" состоится 19 октября в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Начало игры - 16:30 мск.

"Он [Ташаев] не сможет принять участие в матче согласно арендному соглашению", - сказал Цорн.

Ташаев выступает за "Спартак" с лета 2018 года. В 28 матчах в составе красно-белых он отметился двумя результативными передачами. 2 сентября 2019 года 25-летний полузащитник перешел в "Рубин" на правах аренды. В пяти играх за казанскую команду он не сумел отметиться результативными действиями.

После 12 матчей "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Рубин", в активе которого также 14 очков, располагается на 11-й строчке, опережая красно-белых по дополнительным показателям.

Теги
Российский футбол
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