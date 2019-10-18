Новый главный тренер "Спартака" Тедеско доволен тем, как проходит его адаптация в клубе

Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября. Первый матч в этом качестве он проведет 19 октября против казанского "Рубина" в рамках 13-го тура чемпионата России.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско доволен тем, как проходит его адаптация в команде. Об этом он сообщил журналистам на предматчевой пресс-конференции.

"Адаптация проходит прекрасно, люди помогают, - сказал Тедеско. - Приятно удивило то, что все игроки и сотрудники любят этот клуб, это очень важно. Это мотивирует, когда видишь, как люди работают на клуб целыми днями, по 12 часов в день. Этим нельзя не восхищаться".

Предыдущим главным тренером "Спартака" был Олег Кононов, он покинул пост 29 сентября после поражения от "Оренбурга" (1:2) в домашнем матче чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов, при нем красно-белые 6 октября на выезде проиграли "Краснодару" (1:2). Для команды это поражение стало пятым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 12 матчей "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Рубин", в активе которого также 14 очков, располагается на 11-й строчке, опережая красно-белых по дополнительным показателям.