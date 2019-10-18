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НХЛ

Фазель: наказание хоккеиста Зыкова НХЛ является хорошим уроком для остальных игроков

Игрок "Вегаса" был отстранен на 20 матчей чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов
Глава IIHF Рене Фазель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дисквалификация Национальной хоккейной лигой (НХЛ) нападающего "Вегаса" Валентина Зыкова является хорошим предупреждением как ему, так и другим игрокам. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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В четверг лига объявила, что Зыков отстранен на 20 матчей чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. По словам президента по хоккейным операциям "Вегаса" Джорджа Макфи, хоккеист принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет. "Вегас" выступил с заявлением, в котором сказано, что Зыков осознанно принимал препарат, не уведомив об этом клуб.

"Он признался, что принимал запрещенные вещества, так что должен быть рад, что наказание ограничивается 20 играми, - сказал Фазель. - У НХЛ есть соглашение с профсоюзом по употреблению запрещенных веществ, в случае провинности следует дисквалификация, и потом игрок должен пройти определенную программу. Я считаю, что это хорошее предупреждение ему и другим игрокам, которое поможет в будущем не нарушать правила и не принимать запрещенные вещества".

В текущем сезоне Зыков провел за "Вегас" семь матчей, в которых сделал две результативные передачи. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года, проходившего в Швеции.

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