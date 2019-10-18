Фазель: наказание хоккеиста Зыкова НХЛ является хорошим уроком для остальных игроков

В четверг лига объявила, что Зыков отстранен на 20 матчей чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. По словам президента по хоккейным операциям "Вегаса" Джорджа Макфи, хоккеист принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет. "Вегас" выступил с заявлением, в котором сказано, что Зыков осознанно принимал препарат, не уведомив об этом клуб.

"Он признался, что принимал запрещенные вещества, так что должен быть рад, что наказание ограничивается 20 играми, - сказал Фазель. - У НХЛ есть соглашение с профсоюзом по употреблению запрещенных веществ, в случае провинности следует дисквалификация, и потом игрок должен пройти определенную программу. Я считаю, что это хорошее предупреждение ему и другим игрокам, которое поможет в будущем не нарушать правила и не принимать запрещенные вещества".

В текущем сезоне Зыков провел за "Вегас" семь матчей, в которых сделал две результативные передачи. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года, проходившего в Швеции.