Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Бывшие футболисты сборной России Павлюченко и Самедов сыграют за любительский клуб "Знамя"

Встреча пройдет 19 октября в Ногинске

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывшие игроки сборной России по футболу Роман Павлюченко и Александр Самедов сыграют за ногинский любительский клуб "Знамя". Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Московской области.

Встреча пройдет 19 октября в Ногинске, "Знамя" на домашнем стадионе "Автомобилист" примет "Сергиев Посад". Также в составе "Знамя" выступают бывший защитник московского "Локомотива" Ренат Янбаев и экс-полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Александр Шешуков.

Последним клубом Самедова был "Спартак", с которым он стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России (2017). Также полузащитник является четырехкратным обладателем Кубка России - трижды в составе "Локомотива" (2007, 2015, 2017) и один раз в составе "Спартака" (2003). За сборную России полузащитник провел 53 матча и забил семь мячей. В составе национальной команды Самедов стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.

Павлюченко играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", английский "Тоттенхэм", московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань" и екатеринбургский "Урал". Нападающий выигрывал Кубок России в составе "Спартака" (2003) и "Локомотива" (2015), трижды завоевывал серебро чемпионата России в составе "Спартака" (2005, 2006, 2007) и один раз бронзу, выступая за "Локомотив" (2014). За сборную России он провел 51 матч, забив 21 гол, став бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

"Знамя" выступает в высшем дивизионе Московской области, после 28 туров команда занимает второе место, набрав 64 очка. "Сергиев Посад" идет на 13-й строчке, имея в активе 23 очка. Лидирует команда "Олимп-2" из Химок (65 очков).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
"ВТБ Кубок Кремля"
Француз Маннарино вышел в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
В матче 1/4 финала турнира он переиграл серба Душана Лайовича
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС