Бывшие футболисты сборной России Павлюченко и Самедов сыграют за любительский клуб "Знамя"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывшие игроки сборной России по футболу Роман Павлюченко и Александр Самедов сыграют за ногинский любительский клуб "Знамя". Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Московской области.

Встреча пройдет 19 октября в Ногинске, "Знамя" на домашнем стадионе "Автомобилист" примет "Сергиев Посад". Также в составе "Знамя" выступают бывший защитник московского "Локомотива" Ренат Янбаев и экс-полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Александр Шешуков.

Последним клубом Самедова был "Спартак", с которым он стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России (2017). Также полузащитник является четырехкратным обладателем Кубка России - трижды в составе "Локомотива" (2007, 2015, 2017) и один раз в составе "Спартака" (2003). За сборную России полузащитник провел 53 матча и забил семь мячей. В составе национальной команды Самедов стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.

Павлюченко играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", английский "Тоттенхэм", московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань" и екатеринбургский "Урал". Нападающий выигрывал Кубок России в составе "Спартака" (2003) и "Локомотива" (2015), трижды завоевывал серебро чемпионата России в составе "Спартака" (2005, 2006, 2007) и один раз бронзу, выступая за "Локомотив" (2014). За сборную России он провел 51 матч, забив 21 гол, став бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

"Знамя" выступает в высшем дивизионе Московской области, после 28 туров команда занимает второе место, набрав 64 очка. "Сергиев Посад" идет на 13-й строчке, имея в активе 23 очка. Лидирует команда "Олимп-2" из Химок (65 очков).