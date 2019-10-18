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Кубок мира по регби

Тренер сборной России по регби высказался против натурализации

Лин Джонс считает, что нужно продолжать воспитывать игроков внутри страны
Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс AP Photo/Jae Hong
Описание
Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс
© AP Photo/Jae Hong

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сборная России по регби не должна использовать натурализованных игроков и справляться своими воспитанниками. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил главный тренер национальной команды Лин Джонс.

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"В мире есть команды, которые выступают собственными воспитанниками. Это в том числе и Россия. Думаю, мы должны продолжать воспитывать игроков внутри страны. Они обучаемы, и эта работа реальна", - сказал Джонс.

По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).

Валлийский специалист возглавил сборную России в августе 2018 года.

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Кубок мира по регби
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