Тренер сборной России по регби высказался против натурализации

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сборная России по регби не должна использовать натурализованных игроков и справляться своими воспитанниками. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил главный тренер национальной команды Лин Джонс.

"В мире есть команды, которые выступают собственными воспитанниками. Это в том числе и Россия. Думаю, мы должны продолжать воспитывать игроков внутри страны. Они обучаемы, и эта работа реальна", - сказал Джонс.

По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).

Валлийский специалист возглавил сборную России в августе 2018 года.