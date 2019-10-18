Правительство РФ дополнительно выделило более 285 млн рублей на подготовку к ЧЕ-2020

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило дополнительные средства в размере 285,2 млн рублей на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение кабмина размещено в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Направить Минспорту России бюджетные ассигнования в размере 285248,7 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета субсидии организации, учрежденной Российским футбольным союзом в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации в целях подготовки и проведения на территории РФ матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, на финансовое обеспечение мероприятий турнира за счет средств, поступивших в доход федерального бюджета от возврата дебиторской задолженности автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах излишне уплаченных сумм налогов", - говорится в документе.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также в других городах РФ будут организованы дополнительные зоны публичного просмотра матчей турнира. Помимо Санкт-Петербурга, матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира.