Логинов присоединится к сборной России по биатлону на тренировочном сборе в Тюмени

МЮНХЕН /Германия/, 18 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, пропустивший тренировочный сбор в австрийском Рамзау из-за рождения ребенка, присоединится к команде в Тюмени. Об этом ТАСС по телефону сообщил старший тренер мужской сборной страны Сергей Белозеров.

Двухнедельный австрийский сбор национальной команды завершился 18 октября. Логинову было разрешено пропустить его в связи с рождением дочери.

"С 17 октября он уже находится в Тюмени. Команда там будет 19-го утром", - сообщил Белозеров.

Логинов в прошлом сезоне стал вторым в общем зачете Кубка мира, он также завоевал серебро и бронзу чемпионата мира.