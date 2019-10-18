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Зимние олимпийские виды спорта

Логинов присоединится к сборной России по биатлону на тренировочном сборе в Тюмени

Спортсмен пропустил предыдущий тренировочный сбор команды из-за рождения ребенка

МЮНХЕН /Германия/, 18 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, пропустивший тренировочный сбор в австрийском Рамзау из-за рождения ребенка, присоединится к команде в Тюмени. Об этом ТАСС по телефону сообщил старший тренер мужской сборной страны Сергей Белозеров.

Двухнедельный австрийский сбор национальной команды завершился 18 октября. Логинову было разрешено пропустить его в связи с рождением дочери.

"С 17 октября он уже находится в Тюмени. Команда там будет 19-го утром", - сообщил Белозеров.

Логинов в прошлом сезоне стал вторым в общем зачете Кубка мира, он также завоевал серебро и бронзу чемпионата мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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