Российская теннисистка Блинкова вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

ТАСС, 18 октября. Россиянка Анна Блинкова (8-й номер посева) обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

Блинкова выиграла первую партию со счетом 6:3. Во втором сете 25-летняя Гаспарян отказалась от продолжения матча при счете 0:1 в пользу Блинковой. Спортсменки встречались в третий раз, во второй раз победу одержала Блинкова. В полуфинале 21-летняя Блинкова встретится с победительницей матча между представительницей Латвии Еленой Остапенко и спортсменкой из Германии Антонией Лоттнер.

Блинкова в рейтинге WTA идет на 66-м месте. Гаспарян занимает 81-е место, в ее активе два титула WTA в одиночном разряде.

Турнир завершится 20 октября. В 2008 году россиянка Елена Дементьева становилась победительницей соревнований. Наибольшее количество побед на турнире у бельгийской спортсменки Ким Клейстерс (5). Действующей чемпионкой турнира является немка Юлия Гёргес.