ФК "Барселона" хочет провести перенесенный матч чемпионата Испании с "Реалом" 18 декабря

ТАСС, 18 октября. Футбольный клуб "Барселона" предложит провести матч чемпионата Испании против мадридского "Реала", который был перенесен с 26 октября из-за беспорядков в Каталонии, 18 декабря. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба каталонской команды.

Ранее пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщила, что клубы должны договориться о новой дате проведения матча до 21 октября. В случае отсутствия договоренности между клубами дату матча назначит руководство чемпионата Испании и RFEF.

"Получив решение о переносе игры из-за "чрезвычайных обстоятельств" и принимая во внимание то, что клубы должны договориться о новой дате до понедельника, "Барселона" предложит 18 декабря в качестве даты проведения матча", - говорится в сообщении каталонского клуба.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после восьми матчей. "Барселона" идет второй, имея в активе 16 очков после восьми встреч.

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, "Барселона" одержала 96 побед, "Реал" выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне "Барселона" выиграла у "Реала" обе встречи в чемпионате страны (5:1 - дома, 1:0 - в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 - дома, 3:0 - в гостях).

В пятницу в Каталонии началась всеобщая забастовка. В рамках стачки проходят десятки акций в разных городах региона. Помимо шествий и манифестаций участники забастовки перекрывают дороги в автономии. Участники забастовки протестуют против вердикта Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.