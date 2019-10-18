Футболисты "Зенита" Жирков и Сутормин в сентябре были протестированы РУСАДА на допинг

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре протестировало на допинг четырех футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, среди проверенных оказались два игрока "Зенита" - Юрий Жирков и Алексей Сутормин.

Полузащитники Жирков и Сутормин в 2019 году тестировались РУСАДА впервые. По итогам 2018 года Жирков прошел проверку в Российском антидопинговом агентстве один раз, Сутормин - ни разу.

Вместе с футболистами "Зенита" в сентябре офицеры допинг-контроля РУСАДА по разу протестировали двух игроков тульского "Арсенала": Михаила Левашова и Евгения Луценко. В августе прошли допинг-тестирование восемь футболистов клубов РПЛ (трое - из "Уфы").

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 12 туров. "Арсенал" с 14 очками в активе идет седьмым.