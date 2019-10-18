СБР надеется, что вопрос восстановления его прав будет рассмотрен на конгрессе в Мюнхене

Конгресс будет проходить с 19 по 20 октября. Исполком IBU ранее дважды отказался включать вопрос статуса СБР на рассмотрение высшего руководящего органа, поскольку посчитал, что национальная федерация не до конца выполнила условия своего восстановления.

МЮНХЕН /Германия/, 18 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) все еще может быть рассмотрен на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене, однако для этого с инициативой его включения в повестку заседания должна выступить одна из национальных федераций. Об этом ТАСС сообщили в российской делегации, которая прибыла в Мюнхен для участия в конгрессе.

На последней встрече рабочей группы, которая прошла в конце сентября в Москве, IBU настаивал на том, что невыполненными оставались 4 из 12 пунктов дорожной карты. СБР, в свою очередь, считает, что проблемным остается только один пункт - компенсация расходов, которые IBU понес в связи с допинговыми разбирательствами дел российских биатлонистов. Их международная федерация оценила в €700 тыс., причем большую часть уже вернула, удержав €550 тыс. из выплат, полагавшихся СБР по итогам прошлого сезона.

Что касается трех других условий, то исполнительный директор СБР Сергей Голиков, входящий в рабочую группу, считает, что они не имеют временных рамок для исполнения, работа по ним ведется постоянно и претензий по их выполнению у IBU не возникало. Речь идет о процессе проверки на допинг российских биатлонистов Международным агентством тестирования (ITA) и о сотрудничестве в расследовании прошлых допинговых дел.

Теперь вопрос восстановления прав СБР может быть рассмотрен только в том случае, если с подобным предложением во время заседания конгресса выступит одна или несколько национальных федераций. При этом предложение должно быть поддержано двумя третями голосов. Если этого не произойдет, рассмотрение статуса СБР будет отложено, оно состоится уже на следующем конгрессе, который пройдет осенью 2020 года в Праге.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе. Российскую делегацию в Мюнхене возглавляет президент СБР Владимир Драчев. Он рассчитывает, что организации будет предоставлена возможность выступить на конгрессе.