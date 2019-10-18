"Беркут" и "Ахмат" из Грозного объединились в один бойцовский клуб смешанных единоборств

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Бойцовский клубы смешанных единоборств "Беркут" и "Ахмат" из Грозного были объединены в один клуб. Об этом сообщил на своей странице в Instagram президент бойцовского клуба "Ахмат" Абузайд Висмурадов.

"Отныне и навсегда бойцовский клуб "Беркут" войдет в большую семью клуба "Ахмат". Я уверен, что для бойцов защищать цвета клуба, который носит имя первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова большая гордость, честь и ответственность. Каждый боец клуба "Ахмат" в трудную минуту готов помочь друг другу и прославлять на мировых аренах Россию, Чеченскую Республику и "Ахмат", - написал Висмурадов.

В декабре 2018 года было официально объявлено о слиянии организаций боев смешанных единоборств (ММА) Absolute Championship Berkut (ACB) и Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат (WFCA). Президентом лиги назначен бывший руководитель организации TECH-Krep FC Алексей Яценко, а название организации изменено на Absolute Championship Akhmat.