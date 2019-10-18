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Зимние олимпийские виды спорта

Свищев назвал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по керлингу в миксте

Глава федерации считает, что команду расслабил успех на групповом этапе соревнований
Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев считает неудовлетворительным результат российской сборной на чемпионате мира среди смешанных команд в шотландском Абердине. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

Сборная России выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Южной Кореи со счетом 1:9. В составе российской сборной выступали Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. Сборная России вышла в плей-офф турнира, не потерпев ни одного поражения на групповом этапе.

"Совершенно блистательное выступление в группе, ни одного поражения, и оступиться на стадии плей-офф - это, конечно, не то, чего мы ожидали от нашей команды, - сказал Свищев. - Мне кажется, такая достаточно простая прогулка на стадии группового этапа расслабила ребят, они не смогли сконцентрироваться, будем разбираться, смотреть, что же там случилось. К сожалению, те задачи, которые мы ставили, а именно призы на чемпионате мира, не достигнуты, это неудовлетворительное выступление".

"Чтобы принимать такие меры [кадровые перестановки в национальной сборной], необходимо разобраться в ситуации, выслушать доклад тренеров, самих спортсменов. Но повторюсь, мы надеялись на совершенно другие результаты", - подытожил он.

На турнире прошлого года россияне заняли третье место.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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