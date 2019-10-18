Чемпионка России Щербакова вошла в число самых тестируемых РУСАДА фигуристок в 2019 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова вошла в число самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристок с начала 2019 года. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, эта спортсменка дважды проходила допинг-контроль.

Повторное тестирование Щербакова, которой в ночь на субботу предстоит старт на первом в этом сезоне этапе Гран-при в американском Лас-Вегасе, прошла в сентябре. Также по второму разу в первый месяц осени прошли проверку на допинг танцоры Александра Степанова и Иван Букин. По два пройденных в РУСАДА тестирования также имеют победительница финала юниорского Гран-при 2018 года в одиночном катании Алена Косторная и бронзовый призер чемпионата мира - 2019 в парном катании Наталья Забияко.

В сентябре допинг-тестирование РУСАДА прошли шесть фигуристов. Кроме Щербаковой, Степановой и Букина в этот список вошли Александр Энберт, Денис Ходыкин и Андрей Лазукин. Всего за первые девять месяцев 2019 года РУСАДА проверило 38 российских фигуристов.