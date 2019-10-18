Федерация регби России продлит контракт с тренером сборной Лином Джонсом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) продлит контракт с валлийским тренером национальной команды Лином Джонсом на двухлетний срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФРР.

Ранее председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев заявил о том, что Джонс должен продолжить работу с командой.

"Федерация продлит контракт с Джонсом. Соглашение будет продлено на два года", - сказал собеседник агентства.

По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, это сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).

Валлийский специалист возглавил сборную России в августе 2018 года.