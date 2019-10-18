СКА обменял хоккеиста Олега Ли в "Ак Барс" на денежную компенсацию

ТАСС, 18 октября. Петербургский хоккейный клуб СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский "Ак Барс" на денежную компенсацию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Ак Барса".

Контракт форварда истекает по окончании сезона. Он будет выступать под 90-м номером.

"Олег Ли хорошо дополнит наш состав крайних нападающих, мы считаем, что он подходит под систему игры "Ак Барса". Это быстрый, напористый и цепкий форвард, который совершенно точно добавит глубины нашей линии нападения", - сказал генеральный менеджер казанской команды Рафик Якубов.

Ли 28 лет, он выступал за СКА с 2018 года, в прошлом сезоне провел 29 матчей, в которых набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача), в плей-офф сыграл в одной встрече, не сумев отметиться результативными действиями. В нынешнем сезоне хоккеист провел одну игру.

Форвард является воспитанником московского "Динамо". Ли также играл за московские "Крылья Советов", подмосковные "Атлант" и "Мытищинские атланты", череповецкий "Алмаз", подмосковный "Титан" (Клин), тольяттинскую "Ладу", владивостокский "Адмирал" и хабаровский "Амур". Всего он провел в КХЛ 224 матча, в которых набрал 64 очка (25+39).