Структура по эксплуатации стадиона "Екатеринбург-Арена" создана в Свердловской области

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Структура, которая будет заниматься эксплуатацией стадиона "Екатеринбург-Арена" с 1 января 2020 года, появилась в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Леонид Рапопорт.

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в собственность Свердловской области стадиона "Екатеринбург-Арена". Оно предписывает закончить процедуру до 1 января 2020 года. Стадион принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года и является домашней ареной для "Урала", выступающего в Российской премьер-лиге.

"Сейчас определен менеджмент, мы берем тех специалистов, которые работали на "Екатеринбург-Арене", - сказал Рапопорт. - Есть понимание по экономике эксплуатации данного объекта, есть новые вещи, которые позволят нам говорить о лучшей экономической наполняемости стадиона. Мы берем стадион на баланс, федеральное финансирование будет до 2024 года".

Рапопорт также заявил, что область в 2020 году рассчитывает заработать не менее 10% от бюджета, выделенного на эксплуатацию стадиона. "Как только мы примем объект на свой баланс, мы объявим конкурс о его реконструкции, потому что есть деньги на разбор трибун (к матчам чемпионата мира 2018 года были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. болельщиков - прим. ТАСС). После демонтажа стадиона вместимость будет составлять 23 тыс. зрителей. Поставлена задача бюджетной и внебюджетной составляющей, первая задача - заработать не менее 10% от выделенного бюджета в первый год", - отметил Рапопорт.

Ранее сообщалось, что построенные к чемпионату мира по футболу стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске будут переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной Медведевым концепции наследия чемпионата мира 2018 года.