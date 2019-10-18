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Футбол в России

РФС разрешил "Камазу" проводить матчи на домашнем стадионе

Ближайший матч на своей арене команда из Набережных Челнов проведет 26 октября

ТАСС, 18 октября. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов может снова проводить домашние матчи на своем стадионе благодаря решению комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Камаза".

25 сентября "Камаз" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну. 2 октября комиссия РФС по сертификации стадионов запретила "Камазу" проводить домашние матчи на своем стадионе до устранения нарушений. Также клуб обязан провести один домашний матч Олимп-Кубка России на нейтральном поле.

"Сейчас все недочеты устранены. Накануне наш стадион посетила комиссия РФС, которая совместно с правоохранительными органами убедилась в этом", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Камаз" занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ (зона "Урал-Поволжье"), набрав 32 очка после 14 матчей. Следующий домашний матч команда проведет против тольяттинского "Акрона" 26 октября.

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