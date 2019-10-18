Фигуристка Самодурова идет первой после короткой программы на турнире в Минске

ТАСС, 18 октября. Российская фигуристка Софья Самодурова идет на первом месте после короткой программы на турнире Ice Star, который проходит в Минске.

17-летняя россиянка получила 62,23 балла. Вторую строчку занимает представительница Азербайджана Екатерина Рябова (58,39), замыкает тройку шведка Матильда Альготссон (55,46).

В соревнованиях танцевальных дуэтов россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин идут на третьем месте после ритм-танца, набрав 75,25 балла. Лидирует испанский дуэт Сара Уртадо и Кирилл Халявин (76,08), второе место занимают украинцы Александра Назарова и Максим Никитин (75,35).

Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).

В субботу мужчины представят короткую программу, женщины выступят с произвольной программой, танцевальные дуэты представят произвольный танец.

Завершатся соревнования в воскресенье произвольной программой у мужчин.