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Наследие ЧМ-2018

Передача стадиона "Нижний Новгород" в распоряжение области упростит проведение мероприятий

Сейчас арена находится в федеральной собственности, управляет ей эксплуатирующая организация ФГУП "Спорт-инжиниринг"
Стадион "Нижний Новгород" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Стадион "Нижний Новгород"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Передача стадиона "Нижний Новгород" в собственность региона упростит проведение различных мероприятий, проходящих на территории арены. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе губернатора и областного правительства.

"Передача стадиона "Нижний Новгород" позволит выполнить ряд важных задач. Во-первых, на данный момент для проведения различных мероприятий стадион необходимо арендовать. Это касается как единичных событий, так и постоянно действующих площадок. После передачи стадиона в собственность региона отпадет необходимость в дополнительном финансировании при проведении данных мероприятий и упростится планирование", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным правительства, передача позволит образовать единый имущественный комплекс с временными сооружениями, которые после чемпионата мира по футболу 2018 года были переданы в собственность региона.

Сейчас арена находится в федеральной собственности, управляет ей эксплуатирующая организация ФГУП "Спорт-инжиниринг". Передать стадион области планируется к 1 января 2020 года. "На текущее время разработан проект распоряжения правительства Российской Федерации о передаче стадионов ЧМ-2018 в собственность субъектов РФ. Правительством Нижегородской области указанный проект согласован, после выхода распоряжения будет создана комиссия по приемке арены в региональную собственность", - добавили в пресс-службе.

В целях эффективной эксплуатации арены была разработана и утверждена концепция наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. В соответствии с одним из пунктов для эффективного управления ареной разработали бизнес-план операционной деятельности стадиона. "Он предполагает, что управляющая компания арены должна ежегодно обеспечивать доход от деятельности стадиона в определенном объеме. Недостающие средства на содержание будут компенсироваться из средств федерального (95%) и областного (5%) бюджетов с 2020 по 2023 год", - уточнили в пресс-службе.

Стадион "Нижний Новгород" был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде состоялись четыре встречи группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Арена вмещает 45 тыс. зрителей.

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Наследие ЧМ-2018
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