Войнова стала десятикратной чемпионкой Европы по велотреку

Второй стала украинка Елена Старикова, бронзовую награду завоевала немка Леа Софи Фридрих.

26-летняя Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте. Россиянка стала десятикратной чемпионкой Европы, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда континентальных первенств. На этом чемпионате Войнова также завоевала золотую медаль в командном спринте вместе с Дарьей Шмелевой. На чемпионатах мира на счету Войновой четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Чемпионат Европы в Апелдорне завершится 20 октября.