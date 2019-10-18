Войнова стала десятикратной чемпионкой Европы по велотреку

ТАСС, 18 октября. Россиянка Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы по велотреку. Соревнования проходят в голландском Апелдорне.
Второй стала украинка Елена Старикова, бронзовую награду завоевала немка Леа Софи Фридрих.
26-летняя Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте. Россиянка стала десятикратной чемпионкой Европы, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда континентальных первенств. На этом чемпионате Войнова также завоевала золотую медаль в командном спринте вместе с Дарьей Шмелевой. На чемпионатах мира на счету Войновой четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
Чемпионат Европы в Апелдорне завершится 20 октября.