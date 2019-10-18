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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Павлюченкова готова к игре с чешкой Муховой в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка отметила, что встреча будет непростой для нее

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова готова бороться в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля" с Каролиной Муховой, несмотря на то, что покрытие корта подходит чешке лучше и она на подъеме. Об этом Павлюченкова заявила журналистам.

В пятницу 28-летняя Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля". Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Соперницы встретились в третий раз, во второй раз победу одержала Павлюченкова.

"Хорошо, что удалось одержать победу в двух сетах, - сказала Павлюченкова. - Соперница Вероника очень здорово играла, поэтому была такая упорная борьба. Вообще, здесь все соперницы очень сложные - на Кубке Кремля легких матчей нет".

В полуфинале соревнований Павлюченкова сыграет с Муховой, которая в четвертьфинале обыграла восьмую сеяную турнира россиянку Екатерину Александрову.

"Я не очень хорошо знаю ее, но видела матчи. Знаю, что [Мухова] на подъеме и играет в интересный, разнообразный теннис. Будет непросто, учитывая, что это полуфинал и покрытие ей подходит. Но я готова бороться", - отметила Павлюченкова.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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