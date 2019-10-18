Российские скалолазы завоевали восемь медалей в первый день юниорского ЧЕ в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали в первый день юниорского чемпионата Европы. Соревнования проходят в Воронеже.

В первый день на турнире проходили соревнования в дисциплине "скорость". У юниорок золотую медаль завоевала Дарья Кузнецова, серебряная награда у россиянки Луизы Емельевой. Также золотую медаль завоевал Ярослав Пашков в соревнованиях среди старших юношей, вторым в этой категории стал Данила Уколов.

Максим Рыжов завоевал серебряную медаль в категории младших юношей, Егор Уткин в этой же категории стал бронзовым призером. Алмаз Нагаев стал вторым в категории юниоров, а другой россиянин Петр Земляков занял третье место.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.

Молодежное первенство Европы проходит в России во второй раз. В 2017 году турнир прошел в Перми. Соревнования в Воронеже завершатся 20 октября.