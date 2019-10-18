Кикнадзе: "Локомотиву" помогают побеждать творческая атмосфера и самоотверженность

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что клубу помогают одерживать победы атмосфера творчества в коллективе и самоотдача футболистов. Таким мнением он поделился с ТАСС после победы над грозненским "Ахматом".

В пятницу "Локомотив" на выезде обыграл "Ахмат" со счетом 2:0 в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пятую победу подряд в чемпионате. Авторами голов стали Александр Коломейцев (23-я минута) и Жоау Мариу (86), португалец забил первый мяч в составе железнодорожников.

"Дело в клубе, который объединяет команду, сотрудников, болельщиков, - сказал Кикнадзе. - У нас креативная атмосфера. А дальше мы уже можем рассматривать самоотверженность футболистов, которые становятся только сильнее с новыми испытаниями. Вы посмотрите, у нас сегодня вышло трое ребят из академии: Станислав Магкеев, Даниил Куликов и Роман Тугарев".

"Забил Саша Коломейцев, здорово вписался в коллектив Жоау Мариу, который стал своим практически с первых дней (игрок перешел в "Локомотив" на правах аренды в конце лета - прим. ТАСС). Это все громкие слова, но так оно и есть", - отметил генеральный директор "Локомотива".

На 32-й минуте встречи из-за травмы поле покинул нападающий столичного клуба Лука Джорджевич. Вместо него в игру вступил Куликов, который впервые вышел на поле в составе "Локомотива" в чемпионате России. "Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьезной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков после 13 матчей. В следующем туре железнодорожники примут "Спартак" 27 октября.

Не в чем упрекнуть игроков

22 октября "Локомотив" проведет гостевую встречу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".

"Мы готовы, а рассудят все поле и мяч, ничего загадывать не будем. Я хочу сказать, что для меня результат не так важен будет, важно то, как ребята играют. За все время на позиции руководителя у меня не было ни одного повода, чтобы кого-то можно было упрекнуть, это бьющаяся, стоящая друг за друга, сильная команда", - рассказал собеседник ТАСС.

У железнодорожников травмированы полузащитник Рифат Жемалетдинов и нападающий Федор Смолов, которые получили травмы перед перерывом на матчи сборных. Хавбек Антон Миранчук продолжает восстановление после операции на стопе.

"Как только футболисты будут готовы, они немедленно вернутся, просто кто-то идет быстрее прогнозов, кто-то медленнее. Например, Лешу Миранчука мы ждали раньше, но врачи посоветовали повременить. Делать прогнозы на то, сколько времени понадобится на лечение, - дело неблагодарное. Мы будем стараться делать так, чтобы ребята выходили на поле здоровыми", - отметил Кикнадзе.

"Сегодняшняя игра с "Ахматом" показывает, что резерв есть. Не могу сказать, что это уровень Лиги чемпионов, но очевидно, что это ребята, на которых можно надеяться. Учитывая, что сегодня наша "Казанка" выиграла (у "Родины" со счетом 5:1 в зоне "Запад" второго дивизиона - прим. ТАСС), на подходе у нас и другие ребята", - заключил Кикнадзе.