"Зенит" в овертайме обыграл "Олимпиакос" и одержал первую победу в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 19 октября. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 77:68 в овертайме обыграл греческий "Олимпиакос" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал легкий форвард российской команды Матеуш Понитка, набравший 18 очков, в составе греческого клуба по 16 очков набрали центровой Никола Милутинов и защитник Кевин Пантер.

"Зенит" одержал первую победу в Евролиге, клуб выступает в самом престижном клубном турнире с нынешнего сезона. Петербуржцы занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, на счету российской команды одна победа в трех играх, "Олимпиакос" идет 10-м, также одержав в трех матчах одну победу.

В следующем матче Евролиги "Зенит" примет греческий "Панатинаикос" 24 октября.