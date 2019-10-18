Павлюченко и Ходыкин идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

ТАСС, 19 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Российская пара набрала за прокат 71,25 балла. Первыми идут китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (72,73), на третьей строчке американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (68,20). Произвольную программу спортсмены покажут в ночь на понедельник.

Позднее в субботу короткую программу представят мужчины.

Павлюченко и Ходыкин дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.