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Зимние олимпийские виды спорта

Павлюченко и Ходыкин идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Российская пара набрала за прокат 71,25 балла. Первыми идут китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (72,73), на третьей строчке американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (68,20). Произвольную программу спортсмены покажут в ночь на понедельник.

Позднее в субботу короткую программу представят мужчины.

Павлюченко и Ходыкин дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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