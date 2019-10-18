Матч "Зенит" - "Ростов" и еще две встречи продолжат программу 13-го тура РПЛ

ТАСС, 19 октября. Программа 13-го тура чемпионата России по футболу в субботу продолжится тремя матчами. Центральной станет встреча между занимающим четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенитом" и идущий вторым "Ростовом" в Санкт-Петербурге (начало - 19:00 мск), также "Тамбов" в Саранске примет екатеринбургский "Урал" (14:00 мск), а "Спартак" в Москве - казанский "Рубин" (16:30 мск).

Перед субботними матчами "Ростов", "Краснодар" и "Зенит" имеют в активе по 26 очков, с 29 баллами на первой строчке располагается столичный "Локомотив", который в пятницу на выезде обыграл грозненский "Ахмат" (2:0). Команда из Ростова-на-Дону перед очной встречей с действующим чемпионом страны находится выше благодаря дополнительным показателям. При этом подопечные Валерия Карпина в шести последних матчах одержали пять побед, потерпев одно поражение. В двух предыдущих турах против столичных "Динамо" и ЦСКА ростовчане забили шесть мячей, одержав победы со счетом 3:0 и 3:1 соответственно, петербуржцы на аналогичном отрезке потерпели два поражения от "Уфы" и "Локомотива" с одинаковым счетом 0:1.

Для обеих команд предстоящий матч станет первым после паузы на международные матчи, во время которой сборная России досрочно оформила выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. По ходу перерыва "Зенит" объявил о том, что травмированные игроки команды - защитник Эммануэль Маммана и нападающий Малком - перенесли операции. Сроки восстановления Мамманы не были названы, а вот выход на поле Малкома состоится только в следующем году, также тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком не сможет рассчитывать на защитника Игоря Смольникова и полузащитника Далера Кузяева. У "Ростова" список потерь меньше - из-за повреждения встречу на "Газпром-Арене" пропустит форвард Бьорн Сигурдарсон, под вопросом участие полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

Субботняя игра станет 51-й в российской истории противостояния "Зенита" и "Ростова". В 24 матчах побеждал петербургский клуб, 14 раз сильнее были ростовчане, еще 12 раз команды не смогли выявить сильнейшего. В сезоне-2018/19 клубы встречались трижды - в РПЛ они обменялись домашними победами (2:0 - в Санкт-Петербурге, 1:0 - в Ростове-на-Дону). Еще один раз команды сыграли в 1/8 финала Олимп - Кубка России, тогда "Ростов" на своем поле взял верх со счетом 3:1.

Матч в Санкт-Петербурге станет противостоянием двух форвардов - Артема Дзюбы из "Зенита" и Элдора Шомуродова из "Ростова". Первый из них с шестью голевыми передачами возглавляет список лучших ассистентов РПЛ, второй, забив 10 мячей, делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Александром Соболевым из самарских "Крыльев Советов". По системе "гол+пас" именно эти футболисты занимают три первых места - на первой строчке располагается Соболев (10+3), на второй - Шомуродов (10+2), тройку замыкает Дзюба (5+6).

Дебютное испытание Тедеско в "Спартаке"

Большое внимание общественности будет приковано ко встрече "Спартака" и "Рубина". Матч против занимающих 11-е место казанцев станет дебютным для нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который сменил на этом посту белоруса Олега Кононова. Руководство клуба публично не озвучивало цели, который стоят перед 34-летним немецким специалистом. Однако 12-я строчка в турнирной таблице никого устраивать не может.

К первому матчу с новым главным тренером "Спартак" подходит с серией из пяти поражений подряд в чемпионате страны. "Рубин" после четырех поражений сначала дома сыграл вничью с "Уфой" (0:0), а затем победил "Тамбов" (2:1). Однако "Спартак" даже с такой неудачной серией станет серьезным испытанием для казанцев. Принято считать, что смена главного тренера идет на пользу команде, но москвичам могут помешать серьезные кадровые проблемы.

Из-за дисквалификации против "Рубина" не сыграет защитник и капитан команды Георгий Джикия, а полузащитник и вице-капитан Роман Зобнин пропустит игру из-за полученного в начале октября повреждения. Таким образом, в первом матче Тедеско будет новый капитан. Также против казанцев из-за повреждения не сыграет вратарь Александр Селихов, под вопросом участие защитников Айртона, Самуэля Жиго и нападающего Андре Шюррле. Список потерь гостевой команды короче - уже долгое время восстанавливаются от травм защитники Владимир Гранат и Силвие Бегич, а арендованный у "Спартака" полузащитник Александр Ташаев не сможет сыграть из-за условий соглашения между клубами.

Для "Спартака" и "Рубина" субботняя встреча станет 36-й в российской истории. Ранее 15 раз победителями становились москвичи, а казанцы - 11 раз. Еще девять раз команды не смогли выявить сильнейшего. В сезоне-2018/19 обе игры в РПЛ завершились с одинаковым счетом 1:1.

Первая официальная встреча "Тамбова" и "Урала"

В матче "Тамбов" - "Урал" сыграют 16-я и девятая команды РПЛ соответственно. Оба клуба подходят ко встрече, потерпев по два поражения подряд. При этом игра в Саранске станет для них первой официальной в истории - до этого соперники дважды встречались в рамках межсезонного товарищеского турнира Кубок ФНЛ. В 2017 году победу одержал "Урал" (2:1), а в 2019 году - "Тамбов" (4:1).

Стоит отметить, что две предыдущие встречи команды провели на Кипре. Субботняя игра также пройдет без фактического хозяина поля, так как "Тамбов" продолжает реконструировать собственный стадион и арендует "Мордовия-Арену" для проведения домашних матчей РПЛ. Таким образом, только в игре второго круга чемпионата России, которая пройдет в Екатеринбурге, в этой паре будет полноценный хозяин поля.

В предстоящей встрече у "Тамбова" из-за перебора желтых карточек на поле не сможет выйти защитник Адесойе Ойеволе. У "Урала" под вопросом остается участие нападающего Михала Кухарчика.