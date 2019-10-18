Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисист Хачанов хочет, чтобы Рублев стал победителем "ВТБ Кубка Кремля"

Рублев - единственный россиянин, не выбывший из борьбы на турнире, в полуфинале он сыграет с хорватом Марином Чиличем

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов хочет, чтобы Андрей Рублев стал победителем проходящего в Москве "ВТБ Кубка Кремля". Об этом он заявил журналистам.

В пятницу 21-летний Рублев победил в четвертьфинале серба Николы Милоевича. В полуфинале шестой сеяный турнира сыграет с хорватом Марином Чиличем (3).

"Я буду за Рублева болеть, очень хочу, чтобы он выиграл", - сказал Хачанов.

Хачанов (2) в пятницу проиграл итальянцу Андреасу Сеппи. "Тяжело сказать, из-за чего именно я проиграл. В ключевые моменты я ошибался, не доигрывал. Сеппи же вел с брейком. Не знаю, нет объяснения каким-то вещам, теннис - загадочный вид спорта".

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Грищук проиграл Гихарро в восьмом туре шахматного турнира на острове Мэн
Соревнования завершатся 21 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС