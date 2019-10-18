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Зимние олимпийские виды спорта

Васильев: Павлюченко и Ходыкина можно поздравить с хорошим стартом на Гран-при в США

Россияне занимают второе место на этапе после короткой программы
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Российских фигуристов Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом короткой программы в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Олег Васильев.

После короткой программы российская пара занимает второе место, набрав 71,25 балла. Первыми идут китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (72,73). На третьей строчке располагаются американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (68,20).

"Есть две-три пары, которые могут представлять интерес. У участников было много ошибок, надо отметить, что добираться до Лас-Вегаса было тяжело, на перекладных практически. Проще только тем, кто живет в Северной Америке. Наших ребят можно поздравить с хорошим прокатом, держим за них кулаки", - сказал собеседник агентства.

Произвольную программу спортивные пары представят в ночь на понедельник. Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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