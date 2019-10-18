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Грищук проиграл Гихарро в восьмом туре шахматного турнира на острове Мэн

Соревнования завершатся 21 октября

ТАСС, 19 октября. Российский шахматист Александр Грищук проиграл испанцу Давиду Гихарро в восьмом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россиянин Никита Витюгов сыграл вничью с иранцем Пархамом Магсудлу, Кирилл Алексеенко и американец Уэсли Со тоже не смогли выявить победителя. Владимир Федосеев уступил индийцу Вишванатану Ананду, Сергей Карякин победил соотечественника Алексея Дреева.

Партии Левон Аронян (Армения) - Фабио Каруана (США), Магнус Карлсен (Норвегия) - Ван Хао (Китай), Алексей Широв (Испания) - Юй Янъи (Китай) завершились вничью. Белорус Владислав Ковалев оказался сильнее представителя Польши Радослава Войташека, а американец Хикару Накамура переиграл армянина Гранта Мелкумяна.

После восьми туров лидируют Каруана, Гихарро и Аронян, набравшие по 6 очков. По 5,5 очка на счету у Ван Хао, Алексеенко, Магсудлу, Ковалева, Карлсена, Витюгова, Карякина, Накамуры, Ананда и израильтянина Бориса Гельфанда.

Партии девятого тура состоятся в субботу. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.

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