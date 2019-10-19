Очки Овечкина и Орлова принесли "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 19 октября. "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Ти Джей Оши (3-я и 51-я минуты), Михал Кемпни (16), Ник Дауд (24) и Гарнет Хэтэуэй (60). Капитан столичного клуба Александр Овечкин выступил ассистентом в эпизоде с голом Кемпни. Результативной передачей также отметился защитник команды Дмитрий Орлов. Его коллега по амплуа Джон Карлсон сделал три ассиста и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись по очкам с игроком "Эдмонтона" Коннором Макдэвидом - теперь у каждого из них по 17 баллов за результативность.

Овечкин вышел на 42-е место по числу очков в истории НХЛ. В активе россиянина теперь 1220 (663 шайбы + 557 передач) баллов за результативность. На 41-м месте находится действующий игрок "Питтсбурга" Сидни Кросби, у которого 1228 (450+778) очков. Далее идет бывший хоккеист "Детройта" и "Торонто" Норм Ульман, набравший 1229 (490+739) баллов.

У проигравших шайбы забросили российские нападающие Павел Бучневич (13) и Артемий Панарин (37). Для Бучневича гол стал первым в сезоне, всего на его счету 4 (1+3) очка. Панарин набрал 5 (3+2) баллов.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в девяти матчах. "Рейнджерс" располагаются на 14-й строчке, имея в активе четыре балла после пяти игр. Следующую встречу столичный клуб проведет в ночь на 21 октября на выезде против "Чикаго". "Рейнджерс" 20 октября примут "Ванкувер".

В другом матче дня "Колорадо" на выезде в овертайме победил "Коламбус" со счетом 5:4. Защитник гостей Никита Задоров сделал результативную передачу, а голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 36 сейвов. Также "Питтсбург" дома победил "Даллас" со счетом 4:2. Форвард гостей Александр Радулов результативными действиями не отметился.