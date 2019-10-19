Чемпион мира по боксу Бетербиев может провести следующий бой в России

ТАСС, 19 октября. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев может провести следующий бой в России. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика и завоевал титул WBC, защитив чемпионский пояс по версии IBF. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Мы планируем в следующем году организовать бой Артура в России", - сказал Кремлев.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.