Боксер Бетербиев заявил, что недоволен качеством своего боя с Гвоздиком

ТАСС, 19 октября. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев остался недоволен собой по итогам поединка с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ранее Бетербиев победил Гвоздика и завоевал титул WBC, защитив чемпионский пояс по версии IBF. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Планов на бой было несколько, - сказал Бетербиев. - Приходилось менять их по ходу поединка, что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой".

"Не было задачи нокаутировать. Я стараюсь просто боксировать. Мне кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника", - добавил спортсмен.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.