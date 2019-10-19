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Бокс

Боксер Бетербиев заявил, что недоволен качеством своего боя с Гвоздиком

Россиянин в ночь на субботу победил украинского спортсмена в 10-м раунде техническим нокаутом
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев остался недоволен собой по итогам поединка с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ранее Бетербиев победил Гвоздика и завоевал титул WBC, защитив чемпионский пояс по версии IBF. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Планов на бой было несколько, - сказал Бетербиев. - Приходилось менять их по ходу поединка, что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой".

"Не было задачи нокаутировать. Я стараюсь просто боксировать. Мне кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника", - добавил спортсмен.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.

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