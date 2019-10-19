Чемпион мира по боксу Бетербиев проведет следующий бой против китайца Мэн Фаньлуна

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев проведет следующий бой с китайцем Мэн Фаньлуном. Об этом ТАСС сообщил промоутер россиянина Боб Арум.

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика и завоевал титул WBC. Поединок состоялся в ночь на субботу по московскому времени в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде.

"В следующем поединке Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году, думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае", - сказал Арум.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву. На счету 31-летнего Мэн Фаньлуна 16 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.