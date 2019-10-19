Фигуристка Щербакова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США

ТАСС, 19 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает четвертое место после короткой программы на турнире Skate America - первом в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

Фигурист Алиев занял второе место в короткой программе на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

15-летняя подопечная Этери Тутберидзе получила за выступление 67,60 балла. Первое место по итогам короткой программы занимает американка Брэди Теннел, набравшая 75,10 балла, что является лучшим результатом в ее карьере. Второй идет японка Каори Сакамото (73,25), третьей - ее соотечественница Вакаба Хигути (71,76). Россиянка Елизавета Туктамышева занимает пятое место (67,28), Станислава Константинова - 11-е (48,27).

Теннел 21 год, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, также в ее активе золото командного Кубка мира.

Щербакова проводит первый сезон на взрослом уровне, она является первой спортсменкой, выполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях ISU. В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Фигуристка заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на зимней юношеской Спартакиаде.

Произвольные прокаты у девушек пройдут в воскресенье. Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится показательными выступлениями в ночь на 21 октября по московскому времени.