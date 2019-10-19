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Бокс

Федерация бокса России поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком

В ночь на субботу россиянин победил украинца техническим нокаутом в 10-м раунде

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России дополнительно поощрит чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF) Артура Бетербиева за победу над украинцем Александром Гвоздиком. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

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Ранее Бетербиев победил Гвоздика и завоевал титул WBC. Поединок состоялся в ночь на субботу по московскому времени в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде.

"Мы дополнительно поощрим Артура. Ждем его в России", - сказал Кремлев.

"Артур - большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет", - добавил собеседник агентства.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.

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Бокс
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Бокс
Кадыров поздравил Бетербиева, объединившего два титула чемпиона мира по боксу
Россиянин победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде
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