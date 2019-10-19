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Бокс

Кадыров поздравил Бетербиева, объединившего два титула чемпиона мира по боксу

Россиянин победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде

ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского боксера Артура Бетербиева, который объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг.

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Россиянин Бетербиев победил украинца Гвоздика, объединив два титула чемпиона мира по боксу

В ночь на субботу Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок прошел в Филадельфии (США, штат Пенсильвания).

"Артур Бетербиев - чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксером Александром Гвоздиком. В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат - 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичБокс
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