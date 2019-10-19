Боксер Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол планирует провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом Бивол сообщил ТАСС.

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде.

"Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально, - сказал Бивол. - Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине боя даже показалось, что Бетербиев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику".

"Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня", - добавил собеседник агентства.

В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.