Мишин: первый прокат фигуристки Туктамышевой на Гран-при сезона-2019/20 не сложился

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Прокат короткой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США, штат Невада) не сложился. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Фигуристка Щербакова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США

Девушки представили короткие программы в рамках этапа Гран-при в Лас-Вегасе в ночь на субботу. Туктамышева смогла чисто исполнить один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройной аксель, но допустила ошибку при выезде из каскада "тройной тулуп - тройной тулуп". После короткой программы Туктамышева с результатом 67,28 балла занимает промежуточное пятое место.

"Ну, не сложилось, - сказал Мишин. - Она была готова гораздо лучше, была готова бороться за самые высокие места. Но не получилось".

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей.

Произвольная программа у девушек на этапе в Лас-Вегасе пройдет в воскресенье.