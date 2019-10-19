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НХЛ

Тренер "Далласа" заявил, что хоккеисты команды должны настраиваться на матчи, как Худобин

Российский вратарь не спас "Даллас" от поражения в матче Национальной хоккейной лиги с "Питтсбургом"

ТАСС, 19 октября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Джим Монтгомери заявил, что российский голкипер Антон Худобин бился за команду в матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Комментарий Монтгомери приводит "Газета.Ru" со ссылкой на русскоязычную версию официального сайта НХЛ.

"Даллас" в гостевом матче уступил "Питтсбургу" (2:4), Худобин отразил 29 бросков по своим воротам из 32.

"Нельзя заставить людей играть с большей страстью, можно пробовать все, разные психологические приемы, мотивировать их, но они должны сами разжечь эту страсть в себе. Сделать это со стороны не получится, надо сделать так, чтобы хоккеист был готов разорвать соперника, чтобы добраться до шайбы. Такой должен быть настрой, Антон сегодня бился именно так, и так должны играть все в команде", - сказал Монтгомери.

"Даллас" потерпел пятое поражение подряд. В турнирной таблице команда идет на 14-м месте в Западной конференции, набрав три очка за девять матчей.

В следующем матче "Даллас" сыграет с "Филадельфией" в гостях 20 октября.

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