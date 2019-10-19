Тренер "Далласа" заявил, что хоккеисты команды должны настраиваться на матчи, как Худобин

ТАСС, 19 октября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Джим Монтгомери заявил, что российский голкипер Антон Худобин бился за команду в матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Комментарий Монтгомери приводит "Газета.Ru" со ссылкой на русскоязычную версию официального сайта НХЛ.

"Даллас" в гостевом матче уступил "Питтсбургу" (2:4), Худобин отразил 29 бросков по своим воротам из 32.

"Нельзя заставить людей играть с большей страстью, можно пробовать все, разные психологические приемы, мотивировать их, но они должны сами разжечь эту страсть в себе. Сделать это со стороны не получится, надо сделать так, чтобы хоккеист был готов разорвать соперника, чтобы добраться до шайбы. Такой должен быть настрой, Антон сегодня бился именно так, и так должны играть все в команде", - сказал Монтгомери.

"Даллас" потерпел пятое поражение подряд. В турнирной таблице команда идет на 14-м месте в Западной конференции, набрав три очка за девять матчей.

В следующем матче "Даллас" сыграет с "Филадельфией" в гостях 20 октября.